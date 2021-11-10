Напиток, который подойдет для перекуса при гастрите и язве желудка

Отличным вариантом перекуса для людей с гастритом и язвой желудка является кисель. Об этом рассказала диетолог Татьяна Иванникова, сообщает Профиль.

Гранёный стакан с розовой жидкостью — у многих после школы осталось именно такое представление о киселе. На самом деле, это студенистое блюдо существует уже несколько веков и считается лечебным напитком.

"Он очень положительно влияет на микрофлору кишечника, сокращая количество патогенной флоры и увеличивая рост полезных бактерий", – сообщила она.

Крахмал в составе напитка способствует снижению уровня холестерина в крови. А это, в свою очередь, снижает риск атеросклероза, заболеваний сердца и сосудов. Кисель замедляет всасывание жиров, благодаря чему в кровь попадает меньшее количество холестерина, рассказала диетолог.

Однако, по словам Иванниковой, некоторым людям этот напиток может навредить из-за большого количества углеводов, содержащихся в нем. Его стоит с опаской употреблять больным сахарным диабетом, советует она.