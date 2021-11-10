Задержали всех мигрантов, прорвавшихся в Польшу из Беларуси
Все мигранты, прорвавшиеся через границу Беларуси с Польшей, задержаны польскими силовиками, сообщает Лента.Ру.
Об этом заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.
"Это была неспокойная ночь. Было много попыток прорыва... Все те, кто прорвался, были задержаны", — отметил политик.
В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов прорвались через границу Беларуси и Польши. Некоторые нелегалы были возвращены назад на линию границы в течение первых часов.