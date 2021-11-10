В Минобороны РФ заявили о самолете-разведчике США у "своих границ"

Самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С Военно-воздушных сил США более пяти часов летал над Черным морем, сообщает Лента.Ру.

Об этом заявили в Минобороны России.

Там рассказали, что воздушное судно вылетело с авиабазы Рамштайн в ФРГ во вторник, 9 ноября, и в течение пяти часов 13 минут, с 14:15 до 19:28, барражировало на эшелонах 7-10 тысяч метров над "северо-западной, центральной и северо-восточной частью акватории".

"При этом минимальное приближение в границе России составило 35 километров. Радиолокационные средства Воздушно-космических сил России сопровождали Е-8С на всем протяжении его полета" , – говорится в сообщении.

В Минобороны РФ не уточнили более конкретно, где летал самолет. Вполне вероятно, что полеты могли осуществляться возле Крыма, который в РФ считают своей территорией, но мировое сообщество не признает аннексию полуострова.