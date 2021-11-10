Движущей силой пандемии становятся школы – ВОЗ

Движущей силой пандемии становятся школы – ВОЗ

В ВОЗ сделали заявление о работе школ во время пандемии. Они являются движущей силой эпидемии.﻿ Об этом, ссылаясь на интервью директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

По его словам, нужно начинать вакцинировать детей.

"И на следующем этапе мы будем искать доказательства в вакцинах для детей, поскольку появляется все больше и больше доказательств того, что школы теперь тоже являются движущей силой эпидемии", – заявил Клюге.

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