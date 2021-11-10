Движущей силой пандемии становятся школы – ВОЗ

В ВОЗ сделали заявление о работе школ во время пандемии. Они являются движущей силой эпидемии.﻿ Об этом, ссылаясь на интервью директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

По его словам, нужно начинать вакцинировать детей.