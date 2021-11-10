Движущей силой пандемии становятся школы – ВОЗ
В ВОЗ сделали заявление о работе школ во время пандемии. Они являются движущей силой эпидемии. Об этом, ссылаясь на интервью директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.
По его словам, нужно начинать вакцинировать детей.
"И на следующем этапе мы будем искать доказательства в вакцинах для детей, поскольку появляется все больше и больше доказательств того, что школы теперь тоже являются движущей силой эпидемии", – заявил Клюге.