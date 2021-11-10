ВОЗ может объявить об окончании пандемии коронавируса: условие

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположили возможное объявление окончания пандемии коронавируса. Это может произойти при условии, если система здравоохранения не будет перегружена. Об этом, со ссылкой на интервью директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Мы должны научиться жить с вирусом. Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализации и смерти от COVID, то есть, будет возможность предоставлять те услуги, которые предоставлялись ранее, пандемия, возможно, превратится в эндемию", – отметил Клюге.

Он подчеркнул, что по "достаточно надежным оценкам" , до февраля следующего года в Европе может добавиться еще полмиллиона летальных случаев от коронавируса, при условии, что тенденция с распространением инфекции не изменится.

"Почему у нас опять проблемы? Потому что более чем в половине стран региона вакцинация застопорилась", – подчеркнул Клюге.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ добавил, что собирается создать "рабочую группу в Европе" , которая будет связана с вопросами вакцинации.