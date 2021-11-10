"Холостяк-12": внешность нового героя шоу вызвала ажиотаж в сети

Канал СТБ объявил имя нового главного героя шоу "Холостяк" 12 сезон. Им стал Алекс Топольский. В сети идут жаркие дискуссии по поводу внешности парня, сообщает УНИАН.

Так, на странице "Холостяка" в Instagram опубликовали фото Топольского. Под ним уже множество комментариев: одним нравится внешность мужчины, другие же ее критикуют.

Как сообщалось, съемки 12-го сезона шоу "Холостяк" уже стартовали. Ведущий - Григорий Решетник. Премьера романтического реалити состоится в марте 2022 года.