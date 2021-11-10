Ермак обсудил в Вашингтоне ситуацию на украинских границах и "СП-2"

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел ряд встреч в Вашингтоне, в ходе которых обсудили ситуацию в Украине и вызовы, связанные с "Северным потоком-2".

Об этом говорится в сообщении ОП.

В американской столице Ермак провел встречи с политическим директором Министерства иностранных дел Великобритании сэром Тимоти Барроу и с вице-президентом по стратегической стабильности и безопасности Института мира США, бывшим Послом Соединенных Штатов в Украине Уильямом Тейлором.

"Руководитель Офиса Президента и политический директор МИД Великобритании обменялись мнениями относительно ситуации безопасности на востоке и вокруг Украины, дальнейшего взаимодействия в развитии оборонных способностей нашего государства и в сфере энергетики. В частности, речь шла о вызовах для европейского региона в связи с реализацией проекта" Северный поток – 2" , – говорится в сообщении.

В свою очередь на встрече Ермака и Тейлора также обсуждали вопросы безопасности.

"Во время встречи руководителя Офиса Главы государства с вице-президентом по вопросам стратегической стабильности и безопасности Института мира США Уильямом Тейлором собеседники обменялись мнениями относительно ситуации ситуации вокруг Украины, обсудили возможные шаги для восстановления свободы судоходства в районе Черного и Азовского морей, а также вопросы энергетической безопасности Европе, в частности, в контексте реализации проекта "Северный поток - 2" , - отметили в ОП.

В США также находится украинская делегация по участию в заседании Комиссии стратегического партнерства Украина – США, которое состоится 10 ноября. В составе делегации первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и ряд других чиновников.