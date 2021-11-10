Правительство хочет объединить Центрэнерго с госшахтами и отдать их на приватизацию

Министерство энергетики предлагает отказаться от ликвидации НАК "Энергетическая компания Украины", и передать ей госпакет акций "Центрэнерго" и государственные угольные шахты, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующий проект постановления внесен в повестку дня заседания Кабинета министров в среду.

"В дальнейшем компании предусматривается передать принадлежащий государству пакет акций ПАО "Центрэнерго", после чего уставный капитал компании подлежит увеличению, а акции дополнительной эмиссии подлежат оплате имуществом (единый имущественный комплекс дочерних предприятий и акциями "Центрэнерго"). 100% акций компании станут объектом большой приватизации", – указано в пояснительной записке к документу.

В Минэнерго отметили, что решение восстановить НАК "ЭКУ" и передать ей в собственность и управление "Центрэнерго" и госшахты позволит реализовать предусмотренный распоряжением Кабмина №1215 от 5 октября 2020 года план создания АО, которое объединит государственную угольную генерацию с перспективными шахтами.

Как сообщалось, НАК "ЭКУ", созданная в 2004 году, управляла корпоративными правами государства в электроэнергетике. С ходом приватизации в управлении НАК оставалось все меньше энергоактивов, и постановлением Кабмина от 3 сентября 2014 года принято решение о ее ликвидации. Правительству принадлежит 100% акций НАК "ЭКУ".

В настоящее время главой ликвидационной комиссии НАК "ЭКУ" является Сергей Дробот, который возглавлял госконцерн "Ядерное топливо" с апреля 2014-го по июль 2020 года.