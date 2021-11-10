Южная Корея столкнулась с дефицитом AdBlue

Дефицит AdBlue, при нынешнем корейском законодательстве о нормах выхлопа, угрожает всей экономике Южной Кореи, сообщает Enkorr.

На этой неделе Южная Корея отправляет военный самолет в Австралию, чтобы в экстренном порядке доставить по воздуху 27 тысяч л раствора мочевины. Он используется в дизельных транспортных средствах и заводах для снижения вредных выбросов. Недостаток мочевины (карбамида) может привести к остановке коммерческого транспорта и промышленности Южной Кореи, пишет Investing.com.

Правительство страны требует, чтобы около 2 млн автомобилей с дизельным двигателем, преимущественно грузовики, использовали реагент AdBlue.

Водители дизельных транспортных средств начали панически скупать мочевину после того, как в прошлом месяце ее ключевой поставщик Китай резко сократил экспорт для поддержания своего внутреннего рынка. По данным Министерства торговли, в период с января по сентябрь 97% южнокорейского импорта карбамида приходилось на КНР.

По словам представителя одного из крупнейших НПЗ Южной Кореи, из-за нехватки мочевины грузовики, которые доставляют бензин и другое топливо на местные заправочные станции, могут остановиться.

Недостаток AdBlue может повлиять на промышленный сектор Южной Кореи, который также должен использовать это вещество для снижения загрязнения окружающей среды. По данным Министерства окружающей среды, из 835 тысяч т мочевины, импортированной в 2020 году, 34,7% приходилось на промышленное потребление, 9,8% — на автомобильный транспорт, а оставшаяся часть использовалась для производства удобрений в сельском хозяйстве.

Нет AdBlue – нет новых автомобилей

Если дефицит карбамида сохранится, автомобильный сектор Южной Кореи, столкнувшийся с нехваткой полупроводников и ростом цен на сырье, столкнется с дополнительными трудностями при получении запчастей от поставщиков, сказал Ли Ханг Ку, исполнительный советник Корейского института автомобильных технологий.

“Это может привести к тому, что заводы южнокорейских автопроизводителей за границей не смогут производить автомобили в запланированном объеме, потому что их поставщики, в свою очередь, не смогут доставлять автозапчасти в экспортные порты для отгрузки продукции”, – сказал он .

Президент Мун Чже Ин 9 ноября попытался успокоить общественность, заявив на заседании Кабинета министров, что нет нужды в “чрезмерной озабоченности” и помощь уже в пути.

Правительство высвободило запасы карбамида из государственного сектора для тех районов, в которых срочно нуждаются, и заявило, что будет временное высвобождение из военных запасов.

Министр обороны Сух Ук заявил во вторник на заседании парламентского комитета, что военные планируют предоставить гражданскому населению около половины из 445 тонн автомобильного карбамида в качестве сырьевого кредита.

На этой неделе Южная Корея получила из Вьетнама 200 т мочевины и проводит консультации с другими странами относительно дополнительного импорта до 10 тысяч т, чего достаточно для производства около 30 тысяч т жидкости, необходимой для сокращения выхлопных газов от дизелей. Во вторник Министерство обороны заявило, что первая партия поставок из Австралии была подтверждена.

Справка:

AdBlue – химическое соединение, диамид угольной кислоты. В твердой форме имеются белые кристаллы, растворимые в полярных растворителях (воде, этаноле, жидком аммиаке). Используется для понижения содержания оксида азота в выхлопных газах дизельных авто.

В 2015 году власти Южной Кореи обязали владельцев дизельных авто использовать растворы мочевины для снижения вредных выбросов. В настоящее время дефицит касается 40% зарегистрированных в стране транспортных средств.

Дизельные автомобили, произведенные с 2015 года, должны быть оснащены системами так называемого избирательного каталитического восстановления (SCR), требующими впрыскивания растворов мочевины, что помогает очищать оксид азота (NOx) из выхлопных газов дизельных двигателей.

Система SCR может быть отключена физически или программно, но после отключения автомобиль уже не будет соответствовать нормам выхлопа Евро-5.