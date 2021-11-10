Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2021 года

Американский журнал Рeople традиционно выбирает "самого сексуального мужчину из ныне живущих". В этом году такого звания был удостоен голливудский актер, продюсер, комик и сценарист Пол Радд, сообщает Обозреватель.

52-летний актер до конца не верил, что это правда. В свой адрес он слышал многое: добрый, приветливый, трудолюбивый, но самый сексуальный...

Пол Радд в этом году отметил 52-летие. Источник: People

К своему новому титулу Пол отнесся самокритично и с юмором.

"Я прекрасно могу представить, как отреагируют люди, когда узнают эту новость. Они скажут: "ЧТО?" Но им придется смириться и принять меня", – смеется Радд.

На самом же деле, исполнитель главной роли в супергеройском фильме Marvel "Человек-муравей" прибедняется. Миллионы его поклонников восхищаются внешним видом 52-летнего кумира. А его скромность в сочетании с зелеными глазами и легкой улыбкой наверняка сводит с ума всех фанаток кинозвезды.

Хотя самому Радду до этого нет никакого дела. Он признается, что по-настоящему чувствует себя счастливым в окружении семьи. Уже 18 лет он женат на Джули Йегер, с которой воспитывает 17-летнего сына Джека и 12-летнюю дочь Дарби.