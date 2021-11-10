Из экокожи и с разрезами: самые актуальные модели брюк 2021-22

В холодном сезоне брюки актуальны, как никогда: и согреться, и стильно пройтись до транспорта или на прогулку, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Самыми актуальними моделями по-прежнему остаються клеш, укороченные, из экокожи. Стилист Файила Кадырова в своем Instagram собрала примеры луков с самими модными моделями брюк на холода - для вдохновения.

Самые актуальные модели брюк 2021 / 2022

Брюки с разрезами - созданы для тех, кто гонится за трендами.

Трикотажные брюки - таят в себе опасность (если выбрать слишком прилегающий крой) - подчеркнут паховую область, низкое бедро, несовершенства фигуры.

Брюки палаццо - на мой скромный взгляд, самая универсальная модель (длину брючины корректируете под свой рост).

Брюки из кожи / экокожи - чтобы брюки служили долго, важно выбрать изделие из качественного материала и максимально универсального кроя (прямой, палаццо, возможно, клеш).

Спортивные брюки - при грамотной и современной стилизации в подобных брюках можно отправиться и в ресторан на ужин.

Укороченные брюки - найдите корректную модель под свои параметры и носите их с любой обувью - начиная от вьетнамок и заканчивая грубыми ботинками.

Брюки клеш - мечтают вновь вернуться в гардеробы модниц.

Брюки прямого кроя - классика вне времени.