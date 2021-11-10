В России заявили о подготовке Киевом силового сценария на юго-востоке

В Минобороны России "изучают ситуацию" на Донбассе на случай возможной эскалации в связи с "внеплановыми действиями США".

Об этом говорится в заявлении﻿ Министерства обороны РФ.

Там считают, что США "создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы". Такие действия в РФ "назвали дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе", целью которого является "военное освоение территории Украины".

"С учетом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке" , – заявили в ведомстве.

Поводом для таких заявлений Минобороны РФ стал пролет самолета-разведчика США﻿ над акваторией Черного моря.