Жители ОРДЛО остались без пенсий

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей не выплатили 5,32 млрд гривен пенсий, сообщает Сегодня.

Об этом она сказала в эфире телеканала "Дом".

Верещук объяснила, что деньги накапливаются на карточных счетах пенсионеров, и кроме них, средства никто забрать не сможет ни в бюджет, ни как-то ими воспользоваться. Также, существует проблема выплаты долгов по предыдущим периодам, прежде всего, из-за закрытых боевиками КПВВ.

"Действительно есть вопросы к некоторым лицам, но это не означает, что все под одну гребенку должны страдать. То есть сейчас же заблокированы выплаты долгов всем пенсионерам, которые там проживают (на оккупированной территории – ред.). И мы понимаем, что этот долг накапливается. По этим лицам за эти годы остатки (невыплаченные пенсии – ред.) составляют 5 млрд 320 млн грн. Это очень много" , – сказала Верещук.

Министр добавила, что в министерстве уже обсуждают возможность автоматического продления карт Ощадбанка для переселенцев и жителей ОРДЛО и после 1 января. Хотя ранее в банке заявляли, что продлений больше не будет.

Кроме того, у властей появилась информация о случаях злоупотребления ситуацией с выплатами, их будут расследовать соответствующие службы.

"Есть информация, что эти платежные карты забирали у людей там (на оккупированной территории – ред.), или отдавали только часть средств, а остальные деньги шли, как мне сказали, на финансирование терроризма. Это тоже может иметь место. Для этого у нас есть спецслужбы. Мы проработаем этот вопрос. И я обещаю, что люди, которые должны получить эти деньги в соответствии с законом Украины, их получат. Нам просто нужно чуть-чуть времени, чтобы разобраться в этом вопросе" , – сказала Верещук.

Напомним, что ранее Ощадбанк продлил срок действия карточек до 1 марта, 1 мая, 1 октября 2021, так как тогда действовали определенные ограничения для работы общественного транспорта и люди не могли добраться до отделения вовремя. А уже начиная с 1 января следующего года Ощадбанк прекратит автоматическое продление действия платежных карточек для переселенцев.