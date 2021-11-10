Польша из-за мигрантов пригрозила закрыть границу с Беларусью
Из-за мигрантов на границе Польши и Беларуси польская сторона может полностью ее закрыть. На сегодня рассматривается данный сценарий. Об этом, со ссылкой на интервью официального представителя правительства Петра Мюллера, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.
По его словам, правительство Польши учитывает возможность полного закрытия границы с Беларусью.
"Мы направляем белорусским властям информацию о том, что такая угроза существует, если белорусские власти не прекратят свою деятельность", – отметил Мюллер.
Он также добавил, что пока реакции с белорусской стороны не было.