Volkswagen построит новый завод по выпуску электрокаров

Volkswagen продолжает делать активные шаги, связанные с электрификацией модельного ряда. Для реализации стратегии, в Германии будет построен новый автозавод, специализирующийся на выпуске электрокаров, сообщает Autoconsulting.

Сейчас у Volkswagen есть один действующий завод в Вольфсбурге, являющийся основным, но для активного развития и выпуска новых моделей электрифицированных автомобилей нужен еще один. Сумма инвестиций, выделенных на строительство производственного объединения, не озвучивается.

Главным конкурентом немецкий концерн считает американскую компанию Tesla, являющуюся бесспорным лидером на мировом рынке среди производителей электромобилей. Volkswagen ставит перед собой задачу существенной оптимизации технологических и логистических процессов при выпуске авто. Это позволит обойти американскую компанию и стать новым мировым лидером, завоевав большую часть продаж на рынке транспортных средств с электромотором.

Все намеченные цели германский концерн планирует воплотить в 2030 году. А новые электрокары марки появятся в 2025 году. Пока вся информация о них засекречена.