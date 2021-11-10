Mercedes-Benz научит свои машины оплачивать покупки

Daimler Mobility объявила, что стала партнером Visa ради интеграции платежей в инфотеймент автомобилей. Новые возможности мультимедиа позволят пассажирам совершать платежи через информационно-развлекательный экран автомобиля, не вводя пароли и не полагаясь на мобильные устройства, сообщает РБК-Украина.

В качестве аутентификации водитель, или пассажир сможет использовать свой отпечаток пальца. Daimler Mobility называет автомобильную торговлю важным элементом обслуживания клиентов. Торговля в автомобиле уже осуществляется через систему Mercedes Pay, которая позволяет клиентам покупать товары и услуги прямо из машины, и в будущем ее можно будет использовать для оплаты заправки и парковки.

"Нет ничего более удобного, чем авторизация платежа по отпечатку пальца", - сказал Франц Райнер, генеральный директор Daimler Mobility .

"Встроенные механизмы для оплаты в автомобиле – это новый уровень безопасности для наших клиентов".

Чтобы технология заработала, Daimler станет первым автопроизводителем, использующим Visa Cloud Token Framework. Облачная технология безопасности поддерживает несколько устройств, удаляя конфиденциальные данные с системы и сохраняя их удаленно. Visa и Daimler Mobility начнут предлагать услугу оплаты с машины клиентам в Германии и Великобритании весной 2022 года, а затем и на других европейских рынках.