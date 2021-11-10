В ФСБ сообщили о задержании агента СБУ в Крыму

ФСБ опубликовала видео задержания "украинского шпиона" в Крыму. Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

Официально его имя не сообщается, но, по данным источников "РИА Новости"﻿, арестованный за госизмену в Ялте – бывший депутат городского совета и экс-мэр Симеиза Юрий Ломенко.

"Он был избран по одномандатному избирательному округу, был выдвинут от партии "Единая Россия", — сказал собеседник агентства.

Ранее, 25 октября, Ломенко сложил свои депутатские полномочия.

По версии следствия, с 2017 по 2018 по заданию СБУ он собирал секретные сведения, в том числе – о сотрудниках ФСБ. Возбуждено дело о государственной измене, мужчина арестован.

"Пресечена шпионская деятельность российского гражданина в интересах Службы безопасности Украины", — отметили в ведомстве.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье 275 УК ("Государственная измена в форме шпионажа"). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.