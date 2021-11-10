Гончаренко заявил о критической ситуации в энергетике

В Украине на складах на 310,4 тыс. тонн меньше угля, чем критически необходимо, а 62 энергоблока на ТЭС не работают вообще, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в заявлении народного депутата фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко.

"По состоянию на 10 ноября 2021 года на складах ТЭС и ТЭЦ находится 447,9 тыс. тонн угля. Это на 310,4 тыс. тонн ниже гарантированных запасов. В сутки запас угля на складах ТЭС и ТЭЦ уменьшился на 13,8 тыс. тонн.

На 15 ТЭС эксплуатируются 26 из 88 энергоблоков мощностью около 4,1 тыс. МВт. При этом – 62 энергоблока не работают. 25 из них – из-за отсутствия топлива.

На 4 АЭС эксплуатируются 11 из 15 энергоблоков мощностью около 9,9 тыс. МВт, 4 энергоблока находятся на ремонте", — отметил нардеп, ссылаясь на оперативную информацию.

По словам Гончаренко, ситуация в энергетике Украины критическая.