В Киеве очереди за справками о смерти и в крематорий – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице из-за ситуации с коронавирусом образовались очереди в ритуальную службу за справками о смерти, а также в крематории. Об этом, ссылаясь на его брифинг, сообщает Новое время.

"Киев находится в красной зоне. И ситуация усугубляется. Мне каждый день звонят по телефону десятки человек. Одни просят помочь госпитализировать своих близких. Другие — похоронить", — сказал он.

Также, по словам мэра, есть очереди из скорых в приемные отделения больниц.

"Кто-то не верит в это и говорит всяческие глупости?! Пойдите и посмотрите! Поговорите с врачами и родственниками больных", — сказал он.

Кличко призвал жителей вакцинироваться.

"Вакцинируйтесь! Не посещайте публичные места без необходимости. Не пользуйтесь общественным транспортом, если нет острой необходимости", — сказал он.

За сутки в Киеве подтвердили 1740 новых случаев коронавируса. Это стало новым антирекордом.