Украина - Болгария: где смотреть товарищеский матч

11 ноября сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Болгарии. Команды сыграют на стадионе "Черноморец" в Одессе, сообщает УНИАН.

Украина - Болгария: где смотреть матч

В прямом эфире противостояние украинской и болгарской сборных можно будет посмотреть на канале "Футбол 1".

Стартовый свисток прозвучит в 19.30.

Телеканал "Украина" покажет матч в записи. Трансляция начнется в 23.20.

Украина - Болгария: перед матчем