Украина - Болгария: где смотреть товарищеский матч
11 ноября сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Болгарии. Команды сыграют на стадионе "Черноморец" в Одессе, сообщает УНИАН.
Украина - Болгария: где смотреть матч
В прямом эфире противостояние украинской и болгарской сборных можно будет посмотреть на канале "Футбол 1".
Стартовый свисток прозвучит в 19.30.
Телеканал "Украина" покажет матч в записи. Трансляция начнется в 23.20.
Украина - Болгария: перед матчем
- История противостояний между командами насчитывает 4 встречи: трижды побеждала Украина (3:0, 1:0 и 1:0) и один раз была зафиксирована ничья (1:1). Все матчи были товарищескими.
- 25 игроков были вызваны в расположение сборной Украины на этот сбор. Травмированного Виталия Миколенко в лагере заменил Виктор Корниенко.
- Рассудит соперников бригада арбитров из Турции во главе с Ардой Кардезлером. Обязанности четвертого рефери будет исполнять украинец Виталий Романов.
- Сборная Украины сыграет с болгарами перед поединком против Боснии и Герцеговины (16 ноября). Это будет решающий матч для "желто-синих", в котором на кону будет стоять путевка на чемпионат мира-2022.