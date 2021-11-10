"Форт Буаяр" вернется на украинское ТВ: где и когда ждать легендарное шоу

Украинская медиагруппа StarLightMedia планирует перезапустить "Форт Буаяр" – популярное в начале нулевых телевизионное шоу. Обновленная программа вновь появится на экранах не раньше 2022 года, сообщает Обозреватель.

Шоу будет транслировать "Новый канал". Игровой формат "Форт Буаяр" был придуман во Франции в 1990 году. Основой телеигры является борьба за сокровище, спрятанное в стенах форта. Чтобы до него добраться, участникам нужно добывать ключи. Для этого придется показать как физическую силу, так и изобретательность и ум, проходя различные задания в формате квеста.

Кадры из старых выпусков шоу

В обновленном "Форт Буаяр" также будут бороться украинские знаменитости, которые отправятся во Францию. Именно там, на отмели пролива Антиош в Атлантическом океане, расположена знаменитая каменная крепость. Она начала строится в 1801 году и только в 1857-м работы закончились.

Интересно, что в нулевых в телеигре роль Мудрого Мольфара играл известный украинский актер Богдан Ступка. Он задавал участникам различные задания и давал подсказки.