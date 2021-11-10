Названы автомобили, которые можно взломать за 10 секунд

Бесключевой доступ очень удобен для водителей, но он имеет один большой недостаток - он также удобен и для автоугонщиков. С такой системой можно угнать автомобиль менее, чем за 10 секунд, сообщает АвтоГид.

Преступникам не нужно взламывать традиционный замок, а достаточно просто перехватить радиосигнал и коды доступа через специальные сканеры.

Ниже представлен список машин с очень плохой защитой от угона.

Автомобиль Ford Fiesta можно открыть за 40 секунд и еще 20 секунд нужно на то, чтобы завести мотор. Такая же ситуация происходит и с BMW X3.

Дверь Mercedes-Benz A-Class можно взломать за 30 секунд и 20 секунд необходимо, чтобы запустить двигатель.

А вот модели Audi TT RS и DS 3 Crossback можно угнать всего за 10 секунд.

Land Rover Discovery можно взломать за каких-то 20 секунд, но завести мотор не получилось.