На съемках фильма Неудержимые 4 пострадали члены команды

При этом, несмотря на инцидент, съемки фильма продолжаются в обычном режиме. Их никто не приостанавливал, сообщает Корреспондент.

Во время съемок фильма Неудержимые 4, которые проходят в Салониках, пострадали три члена съемочной группы. Об этом сообщает телеканал Mega. Известно, что один из пострадавших находится в критическом состоянии. В частности, ранены два техника киноплощадки и каскадер британского актера Джейсона Стэтхэма.

Один из технических сотрудников упал с судна. У него тяжелые травмы. Второго - оператора ленты ранил каскадер, ехавший на автомобиле задним ходом. А третий - дублер Стэтхэма пострадал, когда прыгал с одной машины на другую.