105-летняя бабушка установила рекорд на стометровке

105-летняя спортсменка Джулия Хокинс является старейшей спортсменкой-спринтеркой в ​​мире. На соревнованиях в штате Луизиана спортсменка установила рекорд на 100-метровой дистанции, сообщает Сегодня.

Джулия является самым быстрым старейшим спринтером в мире. Ее статус объясняется просто: она стала первой 105-летней женщиной, пробежавшей 100 метров.

Спринтерскую дистанцию Джулия преодолела за 1:02,95.

SHE DID IT! Julia Hawkins is now the only woman and American to establish a 105+ age category World Record in track and field! Story, photos and video clips to come! #NSG2022 #RealSeniorMoments #HurricaneHawkins pic.twitter.com/Qj4DVrx8G2 — NSGA (@SeniorGames1) November 6, 2021

И хотя ее результат в 10 раз медленнее, чем женский рекорд, установленный Флоренс Гриффит-Джойнер в 1988 году (0:10,49), женщина заслужила похвалу.

Хокинс занялась бегом только когда ей исполнилось 100 лет и сразу установила мировые рекорды в дивизионе 100+. А теперь она удерживает рекорд 105+, которого раньше вообще не существовало!

Рекорд 105+ на стометровке среди мужчин был установлен японцем Хидекичи Миядзаки в 2015 году. Он преодолел дистанцию за 42,44 секунды. Миядзаки родился в 1910 году и скончался в 2019 году в возрасте 108 лет.