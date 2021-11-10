Аваков рассказал, собирается ли вступать в партию Разумкова

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил на появившиеся слухи о том, что он собирается создать общую политическую силу вместе с экс-спикером Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым. Свой ответ он изложил в видео, которое появилось на его Телеграм-канале.

В видео Аваков сообщил, что получил от разных украинских СМИ запрос следующего содержания:

"Правда ли, что Арсен Аваков работает над созданием или собирается создать общую партию вместе с Дмитрием Разумковым?"

При этом, говорит он, что эту информацию СМИ якобы подтвердили несколько нардепов от "Слуги народа". На это Аваков ответил так:

"Нет, не правда. Но мне известно, что после испуга и длинного совещания Ермака и Подоляка, Офис Президента принял решение контратаковать фейками о едином политическом проекте Аваков-Яценюк-Разумков", – рассказал экс-министр.

Также он сказал, что подобные слухи – это провокация от ОП, и он не планирует своего участия в партии Дмитрия Разумкова.

"Тем не менее, я желаю удачи и ему, и Гройсману, и Тимошенко, и Смешко, и Ляшко, и Кличко, и многим другим – в работе на Украину на основе профессиональных, а не имитационных действий", – добавил Аваков.

Кроме того, он пообещал, что сделает все, чтобы их усилия "создали синергию во благо Украины" .