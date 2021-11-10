Аваков рассказал, собирается ли вступать в партию Разумкова
Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил на появившиеся слухи о том, что он собирается создать общую политическую силу вместе с экс-спикером Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым. Свой ответ он изложил в видео, которое появилось на его Телеграм-канале.
В видео Аваков сообщил, что получил от разных украинских СМИ запрос следующего содержания:
"Правда ли, что Арсен Аваков работает над созданием или собирается создать общую партию вместе с Дмитрием Разумковым?"
При этом, говорит он, что эту информацию СМИ якобы подтвердили несколько нардепов от "Слуги народа". На это Аваков ответил так:
"Нет, не правда. Но мне известно, что после испуга и длинного совещания Ермака и Подоляка, Офис Президента принял решение контратаковать фейками о едином политическом проекте Аваков-Яценюк-Разумков", – рассказал экс-министр.
Также он сказал, что подобные слухи – это провокация от ОП, и он не планирует своего участия в партии Дмитрия Разумкова.
"Тем не менее, я желаю удачи и ему, и Гройсману, и Тимошенко, и Смешко, и Ляшко, и Кличко, и многим другим – в работе на Украину на основе профессиональных, а не имитационных действий", – добавил Аваков.
Кроме того, он пообещал, что сделает все, чтобы их усилия
"создали синергию во благо Украины".
"Придумщикам этого и прочих фейков от Ермака и подоляков – отвечу словами из «Дюны» Фрэнка Герберта: «Страх убивает разум». Не бойтесь! Концентрация умных людей вызывает испуг только у слабаков или дураков. Вы из которых будете?" – закончил свою речь политик.