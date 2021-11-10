"Дія" станет доступна для иностранцев

На едином государственном портале "Дія" появятся вид на временное и постоянное жительство для иностранцев или людей без гражданства.

Об этом информирует пресс-служба﻿ Минцифры.

Теперь иностранцы или же люди без гражданства, которые находятся на территории Украины и имеют биометрический вид на жительство, смогут сформировать его в приложении "Дія".

"По статистике Государственной миграционной службы в Украине постоянно и временно легально проживают более 470 тысяч иностранцев. Теперь они смогут удобно пользоваться госуслугами онлайн и подтверждать свою личность с помощью документов в "Дії", - сказано в сообщении.

Также иностранцы смогут сгенерировать электронную подпись в "Дії", которая необходима для получения госуслуг онлайн.