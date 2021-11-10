Выросли цены на молоко-сырье

Цены на молоко-сырье в Украине во второй половине 2021 года существенно выросли, сообщает УНИАН.

Согласно данным Института аграрной экономики, цены на молоко-сырье выросли с 35 евро/100 кг в апреле-мае до более 40,0 евро/100 кг в сентябре и более 41,5 евро/100 кг – в октябре. То есть, за последние пять месяцев цены на этот вид агропродукции выросли более чем на 16 %. Зато сейчас цены в Венгрии, Латвии, Словакии не превышают 32,0 евро/100 кг, в Польше – 33,5 евро/100 кг.

"В сентябре превышение уровня цен на молоко-сырье в Украине по сравнению с Польшей составило более 18%, Латвией – почти 23%, Беларуси – свыше 31%. В октябре соответствующее соотношение еще больше выросло, что приводит к снижению конкурентоспособности отечественной молочной продукции" , - говорится в сообщении.

В Институте агроэкономики отмечают, что сейчас отечественные молокоперерабатывающие предприятия имеют такие проблемы:

стремительно растут цены на молоко-сырье;

низкая покупательная способность населения и наличие более дешевого субсидированного импорта фактически делает невозможными резкие движения вверх при формировании цен на молочную продукцию.

Согласно сообщению, в данных условиях перерабатывающие предприятия работают с низкой маржинальностью, что может привести к снижению инвестиционной привлекательности молокопереработки.