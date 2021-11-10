Акции PayPal резко подешевели

Акции международной платежной системы PayPal рухнули на 12,2 процента — с 229,42 до 201,5 доллара за штуку — в ходе торгов на бирже Nasdaq 9 ноября, сообщает Лента.Ру.

По итогам основной торговой сессии бумаги незначительно скорректировались, подорожав до 205,42 доллара. Причиной падения стала публикация прогноза на следующий год, пишет CNBC. Компания озвучила неутешительные оценки по продажам, опасаясь снижения потребительских расходов.

Генеральный директор PayPal Дэн Шульман предсказал рост выручки на 18 процентов, до 30 миллиардов долларов, хотя аналитики Refinitiv рассчитывали на 31,6 миллиарда.

"Мы видим негативное влияние кризиса глобальной цепочки поставок" , — заявил Шульман.

Он предположил, что после снятия коронавирусных ограничений люди предпочтут покупать праздничные подарки в магазинах, а не через интернет.

Падение стало самым значительным для компании с 16 марта 2020 года, когда в США вводились жесткие антиковидные ограничения. Зато потом коронавирус помог компании — бумаги резко подорожали из-за роста популярности электронных платежей во время пандемии.