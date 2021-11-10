Google проиграл Еврокомиссии дело о штрафе в 2 млрд евро

Суд общей юрисдикции Европейского Союза (General Court) отклонил апелляцию Google на штраф в 2,4 млрд евро, который Брюссель наложил на интернет-гиганта за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем, сообщает Экономическая правда.

Google подала апелляцию в Суд Европейского союза на решение Еврокомиссии в сентябре 2017 года.

В своей апелляции Google и ее материнская компания Alphabet утверждали, что ЕС по делу о поисковике "ошибся с законом, фактами и экономикой" .

Суд заявил, что, отдав предпочтение собственному сервису Google Shopping конкурентам в своем рейтинге результатов поиска и позиционирования, Google отказался от конкуренции по существу.

Он отверг аргумент Google о том, что большие интернет-магазины имеют свои собственные интернет-сайты, заявив, что "эти платформы не находятся на одном рынке" , на котором пользователи сравнивают покупки.

Это дело является одним из трех против интернет-гиганта поисковиков, который сейчас проходит через затяжную систему апелляций ЕС. На 2017 год размер штрафа был самым большим в Евросоюзе. Но позже его превысил штраф в размере 4,3 миллиарда евро против Google за нарушение антимонопольного законодательства по делу, связанному с операционной системой Android.

Однако по делу о сервисе сравнения покупок точка не поставлена ​​до конца. Google еще может обратиться в высшую судебную инстанцию ​​ЕС, Европейский Суд (European Court of Justice), чтобы он вынес окончательное решение.