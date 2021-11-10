Лерос обнаружил под своим авто трекер слежения

Сегодня утром, 10 ноября, народный депутат от партии "Слуги народа" Гео Лерос обнаружил под своим автомобилем трекер слежки. В комментарии Лерос заявил, что считает причастными к этому президента Украины Владимира Зеленского и главу его Офиса Андрея Ермака, сообщает Страна UA.

"Что в чёрном ящике, товарищи знатоки? Правильно, это офис Слуги олигархов - Зеленского с помощью ручных спецслужб следит за моим авто.(Устройство сегодня найдено под моим автомобилем). Полиция уже на месте, но что это меняет. Закомплексованное чм@ продолжает строить "светлое будущее" по модели Лукашенко" - говорится в сообщении.

Кроме того, в комментарии "Стране" Лерос заявил, что к этому причастны Президент и руководитель Офиса Главы нашей страны.

"Без приказа Зеленского и Ермака никто этого бы не сделал, как и слежку за мной сбушников, которых я поймал ещё полгода назад", - сказал Гео Лерос.

Также Лерос добавил, что следящее устройство под машиной обнаружил его помощник на автомойке.