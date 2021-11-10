Лерос обнаружил под своим авто трекер слежения

Лерос обнаружил под своим авто трекер слежения

Сегодня утром, 10 ноября, народный депутат от партии "Слуги народа" Гео Лерос обнаружил под своим автомобилем трекер слежки. В комментарии Лерос заявил, что считает причастными к этому президента Украины Владимира Зеленского и главу его Офиса Андрея Ермака, сообщает Страна UA.

"Что в чёрном ящике, товарищи знатоки? Правильно, это офис Слуги олигархов - Зеленского с помощью ручных спецслужб следит за моим авто.(Устройство сегодня найдено под моим автомобилем). Полиция уже на месте, но что это меняет. Закомплексованное чм@ продолжает строить "светлое будущее" по модели Лукашенко" - говорится в сообщении.

Кроме того, в комментарии "Стране" Лерос заявил, что к этому причастны Президент и руководитель Офиса Главы нашей страны.

"Без приказа Зеленского и Ермака никто этого бы не сделал, как и слежку за мной сбушников, которых я поймал ещё полгода назад", - сказал Гео Лерос.

Также Лерос добавил, что следящее устройство под машиной обнаружил его помощник на автомойке.

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