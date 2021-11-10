В небе Беларуси появились российские ядерные бомбардировщики

С 10 ноября российские и белорусские бомбардировщики выйдут на патрулирование границы Республики Беларусь﻿. Об этом, ссылаясь на Минобороны Беларуси, сообщает Деловая столица.

"Вдоль государственной границы Беларуси как на западном, так и на северо-западном направлении Вооруженные Силы Беларуси нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны" , — сказано в сообщении.

По некоторым данным, 2 российских Ту-22М3 уже выполнили патрулирование в воздушном пространстве над Беларусью.

В Минобороны Беларуси сообщили, что теперь полеты стратегической бомбардировочной авиации будут выполняться на регулярной основе.

В СМИ уточнили, что Ту-22М3 способны нести ядерное оружие.