В небе Беларуси появились российские ядерные бомбардировщики
С 10 ноября российские и белорусские бомбардировщики выйдут на патрулирование границы Республики Беларусь. Об этом, ссылаясь на Минобороны Беларуси, сообщает Деловая столица.
"Вдоль государственной границы Беларуси как на западном, так и на северо-западном направлении Вооруженные Силы Беларуси нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны", — сказано в сообщении.
По некоторым данным, 2 российских Ту-22М3 уже выполнили патрулирование в воздушном пространстве над Беларусью.
В Минобороны Беларуси сообщили, что теперь полеты стратегической бомбардировочной авиации будут выполняться на регулярной основе.
В СМИ уточнили, что Ту-22М3 способны нести ядерное оружие.