Слежка за украинцами и приватизация шахт: что принял Кабмин

Кабмин 10 ноября традиционно начался с темы коронавируса. Премьер-министр отметил, что ситуация сложная – занято уже 52 тысяч ковидных коек – главным образом, невакцинированными пациентами. Поэтому премьер призвал всех вакцинироваться, и заявил, что к концу этой недели будет привито хотя бы одной дозой 40% взрослого населения страны, пишет Людмила Ксенз, Страна UA.

Большая часть областей – в красной зоне. Но, как сказал премьер, в тех регионах, которые первыми стали "красными", уже заметно снижение количества новых случаев. Из чего Денис Шмыгаль сделал вывод о начале стабилизации ситуации с коронавирусом.

Вторая тема – отопление. Шмыгаль отчитался, что подключено к отоплению 97% жилого фонда, 96% больницы и детсадов, 95% школ. И заверил, что газа хватит, и дорожать он не будет. По электроэнергии никаких веерных отключений не планируется, хотя ситуацию в энергетике премьер и назвал "непростой" .

К слову, на Кабмине было прямое включение нашей делегации, работающей на климатической конференции в Глазго. Попросили правительство в течение трех дней дать добро на присоединение Украины к ряду договоренностей, в частности, по сокращению выбросов от авто, декарбонизации, "чистой" авиации, лесопользованию. На уровне министерств все уже согласовано.

Что еще решил Кабмин 10 ноября

Деньги на чернобыльский заповедник

На заповедник в чернобыльской зоне добавят денег. Кабмин утвердил законопроект, который предусматривает перечисление на эти цели 10% от бюджета строительства объектов социальной инфраструктуры в Славутиче, Иванковском и Полеском районах Киевской области.

Перечень мероприятий по развитию заповедника центральным органом власти в сфере управления зоной отчуждения, а порядок использования средств определит Кабмин.

"Первоочередные меры, которые нужно реализовать в заповеднике - разработка документации по землеотводу, обновление материально-технической базы, создание условий для научных исследований, противопожарная защита", – говорится в пояснительной записке.

На этот год в бюджете на чернобыльский заповедник предусмотрено порядка 33,8 млн гривен, тогда как фактическая потребность – в 10 раз больше.

Впрочем, в Минфине заметили, что средства должны направляться на защиту интересов территориальных общин. Поэтому предложили доработать проект.

"Волонтер года" от Зеленского

Волонтерам обещают премии. Кабмин согласовал проект указа президента, в котором предлагается основать президентскую премию "Волонтер года".

Платить ее будут волонтерам, которые поддерживают малообеспеченных, бездомных, пожилых, жертв уголовных преступлений, беженцев, внутренне перемещенных лиц и т.д.

Каким будет размер премии, пока неизвестно – их рассчитают на этапе разработки проекта о порядке назначения и выплат премий.

Тотальная слежка за украинцами

Кабмин согласовал еще один указ президента – о введении в силу решения РНБО от 14 сентября этого года о Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты.

В стратегии прописаны угрозы, которым подвергаются украинцы – от общей криминогенной обстановки до гибридной войны, техногенных катастроф и эпидемии ковида.

Бороться с ними собираются просветительской работой, воспитанием неравнодушных граждан, привлекая различные общественные формирования по охране порядка. Также хотят обновить систему оповещения, пожарной безопасности.

Один из пунктов гласит, что по всей стране внедрят комплексную интеллектуальную систему видеонаблюдений и автоматизированную систему фиксации нарушений ПДД. То есть, цель – тотальная слежка.

Также усилят борьбу с информационными угрозами – чиновников научат выявлять дезинформацию и пропаганду. Закрытием скольких СМИ это в итоге может обернуться – вопрос открытый.

Многоэтажки под списание

Кабмин изменил порядок списания с баланса многоквартирных домов.

В частности, прописано, что списывать дома с баланса министерств и ведомств, органов местного самоуправления и приватизированных предприятий коммунального и государственного сектора можно по их решению.

В действующем порядке в этом перечне нет предприятий. То есть, теперь разрешили легко избавляться от жилых домов новым собственникам предприятий. Также списание дома могут инициировать жильцы или ОСМД.

Переселенцам заплатят долги по пенсиям

По переселенцам-пенсионерам Кабмин принял важное решение. До сегодняшнего дня был не урегулирован вопрос выплат долгов по пенсиям – те, что накопились, пока люди оформляли справки.

Кабмин принял порядок выплат таких пенсий. Он начнет действовать с 1 января 2022 года. Возврат долгов будет идти до 31 декабря 2024 года. На следующий год на эти цели понадобится больше 6 млрд, на 2023 – свыше 3,4 млрд, на 2024 – 1,5 млрд.

"Кроме того, в Пенсионном фонде числится еще 76,7 млрд гривен, не выплаченные тем, кто не стал на учет на контролируемой территории. В случае их обращения в ПФ, суммы выплат нужно заложить в бюджет Фонда на следующие периоды", – говорится в пояснительной записке.

Впрочем, как ПФ справится с дополнительной нагрузкой – неясно, ведь его дефицит и так огромен. Скорее всего, потребуется увеличение расходов на покрытие дефицита Пенсионного фонда из госбюджета.

Главный по минам

В Украине появится новый Национальный орган по вопросам противоминной деятельности. Соответствующее решение принял Кабмин.

Он будет реализовывать государственную политику в этой сфере, координировать действия всех организаций, готовить отчеты руководству государства и ООН о ходе выполнения заданий по противоминной деятельности, а также сертифицировать компании.

К слову, на одном из последних заседаний Кабмина было принято решение о создании реестра компаний и организаций, занимающихся противоминной деятельностью.

Новый порядок выезда детей за границу

Кабмин принял новый порядок выезда за границу детей.

В частности, указано, что на выезд группы детей нужно будет получать разрешение органов соцзащиты. Для этого нужно не менее чем за 15 дней подать пакет документов (договор с принимающей стороной, обязательства организатора поездки, оригинал приглашения, данные по условиям проживания и питания, нотариально засвидетельствованные разрешения родителей, копии медсправок).

Если поездка будет в эпидемиологически неблагополучные государства (на эндемические территории) – понадобятся прививки. Кроме того, будет усилена проверка детских групп на границе, а по месту прибытия придется быть под контролем дипломатических органов Украины в стране пребывания. Также нужно будет отчитываться по возвращении домой.

Такой объемный список требований может усложнить выезд в заграничные детские лагеря, на конкурсы, олимпиады и пр.

"Центрэнерго" и госшахты на приватизацию

Кабмин прекратил процедуру ликвидации "Энергетической компании Украины", которая длится с 2014 года.

Ее деятельность хотят восстановить – передать госпредприятия (шахты), в частности, госпакет акций "Центрэнерго". Затем 100% акций "Энергетической компании Украины" передадут на большую приватизацию. Но не указано, какие именно шахты будут передавать. На это в своих замечаниях обратил вниманием Минфин.

В проекте бюджета на 2022 год от приватизации "Центрэнерго" хотят получить 98 млрд. Но непонятно, сколько еще придется влить в решение вопросов по задолженностям госшахт, а они просто огромные. Только по зарплатам, по словам главы Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, долги близятся к 2 млрд.

Но даже это не главная проблема для инвесторов. Дело в том, что Украина уже подписалась в Глазго под обязательства закрыть шахты и прекратить использование угля в энергетике к 2040 году. То есть, получается, инвесторам предлагают купить активы, которые менее чем через 20 лет не будут иметь никакой стоимости.

Деньги за референдум

Кабмин утвердил порядок оплаты труда членов комиссий всеукраинского референдума. Указано, что с ними будут заключаться гражданско-правовые договора (утверждены формы такого договора). Перечислены документы, которые нужно подать: копия паспорта, ИНН, регистрация ФОП (для предпринимателей). Те, у кого есть постоянная другая работа, предоставят еще и справку об освобождении от обязанностей на время работы в комиссии.

По суммам. Тем, у кого есть основная работа, заплатят из расчета среднего заработка, для других – по утвержденным Кабмином окладам (они прописаны другим постановлением).

Железнодорожная охрана

Кабмин решил, как будет работать военизированная охрана "Укрзализныци". В частности, разграничили функции по охране грузов и на пассажирском транспорте. В частности, охрана может проверять, не едут ли "посторонние лица" в пассажирских поездах и контролировать соблюдение общественного порядка. Также железнодорожная охрана сможет предоставлять услуги третьим лицам (понятно, за деньги).

Военизированная охрана будет обеспечена огнестрельным оружием, наручниками, резиновыми дубинками и средствами связи. Кроме зарплаты, охранникам положены также продуктовые пайки.

Новые контракты для больниц

Минздрав инициировал изменения в порядок заключения договоров между клиниками и НСЗУ. В частности, органы здравоохранения смогут предварительно подавать пакеты документов на анализ НСЗУ. Сейчас с документами много проблем – НСЗУ массово возвращает их на доработку, что растягивает сроки заключения договоров. Также появилось важной нововведение – претенденты на финансирование должны будут подать расчеты по зарплатам. Очевидно, наличие долгов также будет учитываться.

Также с подачи Минздрава Кабмин одобрил отсрочку по запуску госконтроля медицинских препаратов, не являющихся лекарственными средствами (для этого собирались создать специальное госпредприятие) – до 1 января 2023 года. Отсрочку поясняют эпидемией, которая оттянула кадры и средства из системы здравоохранения.

Прописка в "Дії"

В "Дії" можно будет получить регистрацию места жительства или сняться с нее. Ранее услуга была доступна как эксперимент , по е-паспортам. Теперь ею могут воспользоваться и те, у кого старые паспорта-книжечки.

Призывники смогут через "Дію" получить отдельный номер записи в Едином госреестре призывников.