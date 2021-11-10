Брата покойного мэра Кривого Рога нашли мертвым
Двоюродного брата покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Бориса Павлова, двоюродного брата Константина Павлова, обнаружили повешенным в собственной квартире. По информации СМИ, он длительное время болел туберкулёзом.
Это уже третья гибель в семье бывшего мэра Кривого Рога.
Напомним, мэра города Константина Павлова обнаружили застреленным в собственном доме 15 августа. Следствие по делу продолжается и рассматривается несколько версий - убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием.
Позже, в октябре, нашли мертвым младшего брата мэра Кривого Рога - Андрея Павлова.