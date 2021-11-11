Рейтинг самых надежных компактных внедорожников в США

В Соединенных Штатах Америки составили рейтинг наиболее надежных компактных внедорожников, которые без проблем преодолеют пробег в 200 тысяч миль (321 тыс. км). В этот перечень попали представители только японского и американского автопрома, сообщает Обозреватель.

Американский портал iSeeCars, который помогает автолюбителям сравнивать и выбирать транспортные средства, проанализировал данные 1,8 миллионов автомобилей, которые с наибольшей вероятностью преодолеют 200 тысяч миль. Также в рейтинге учитывались такие параметры, как экономичность, удобство и безопасность автомобиля.

Всего в рейтинге оказалось 6 внедорожников: японские Honda CR-V, Subaru Outback, Subaru Forester и Toyota RAV4, а также американские Jeep Wrangler и Ford Escape.

Honda CR-V

Оценка надежности iSeeCars: 8,2

Компактная, но мощная Honda CR-V завоевала титул самого надежного компактного внедорожника. Это один из самых просторных автомобилей в своем классе, его грузоподъемность не уступает более крупным внедорожникам. Он также обеспечивает отличную экономию топлива в своем классе. Автомобиль оснащен стандартными функциями безопасности, такими как предупреждение о лобовом столкновении, автоматическое экстренное торможение, предупреждение о выезде с полосы движения и помощь в удержании полосы движения.

Самым надежным компактным внедорожником оказалась Honda CR-V. Источник: Autos Yahoo

Jeep Wrangler

Оценка надежности iSeeCars: 8,0

Jeep Wrangler занимает второе место в списке самых надежных компактных внедорожников. Обладая стандартным базовым двигателем V6 мощностью 285 лошадиных сил, Wrangler может похвастаться своими внедорожными качествами. Эту машину предпочитают любители активного отдыха. Единственное, за что можно покритиковать этот внедорожник – нехватка комфорта и грузового пространства. Но эти несущественные минусы Wrangler компенсирует своей проходимостью и долговечностью.

Jeep Wrangler предпочитают любители активного отдыха. Источник: Autos Yahoo

Subaru Outback

Оценка надежности iSeeCars: 8,0

Еще один популярный автомобиль для любителей активного отдыха – японский кроссовер Subaru Outback. Да, "на бумаге" автомобиль технически классифицируется как универсал, но стандартно поставляется с полным приводом и имеет такие же габаритные размеры, что и компактный внедорожник. Неопределенность Outback как универсального внедорожника может предложить плавную динамику движения автомобиля и в то же время мощь внедорожника. В стандартной комплектации он поставляется с набором функций безопасности, включая предупреждение о лобовом столкновении, автоматическое экстренное торможение и функцию фар, реагирующих на рулевое управление.

Японский Subaru Outback завоевал сердца любителей компактных внедорожников. Источник: Autos Yahoo

Subaru Forester

Оценка надежности iSeeCars: 7,9

Второй Subaru в рейтинге - Forester - четвертый по надежности компактный внедорожник. Он является одним из самых просторных в своем классе.. Он также оснащен удобными сидениями для пяти пассажиров с достаточным пространством для головы и ног. Как и все Subaru в стандартной комплектации Forester поставляется с полным приводом и имеет внушительную экономию топлива для своего класса. Forester также поставляется с теми же стандартными функциями безопасности, что и Outback, включая автоматическое экстренное торможение и автоматические фары, реагирующие на рулевое управление.

Subaru Forester обладает внушительным грузовым пространством. Источник: Autos Yahoo

Ford Escape

Оценка надежности iSeeCars: 7,9

Ford Escape занимает пятое место. Escape ездит комфортно и предлагает пассажирское и грузовое пространство выше среднего для своего класса. Escape поставляется с двумя вариантами двигателей с турбонаддувом: стандартным 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем мощностью 181 л.с. и 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 250 л.с. в более высоких комплектациях. Даже в базовой комплектации Escape оснащен стандартными функциями безопасности, включая контроль слепых зон, предупреждение о поперечном движении сзади, о лобовом столкновении, автоматический дальний свет фар и автоматическое экстренное торможение.

Ford Escape может похвастаться большим пассажирским и грузовым пространством. Источник: Autos Yahoo

Toyota RAV4

Оценка надежности iSeeCars: 7,9

Самый продаваемый компактный внедорожник в США, Toyota RAV4, занимает шестое место. Авто имеет высококлассный интерьер, предлагающий увеличенное пассажирское и грузовое пространство для сегмента компактных кроссоверов. RAV4 предлагает больше стандартных функций, чем его конкуренты, включая Apple CarPlay, Android Auto, информационно-развлекательную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном и обнаружение пешеходов. Автомобиль выпускается только с одним вариантом двигателя на 2,5 литра с 4 цилиндрами, что делает его одним из самых экономичных автомобилей в своем классе. Для водителей, которые хотят еще большей топливной экономичности, также доступны гибрид.