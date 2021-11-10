Житель Николаева подал иск против Кабмина

Окружной админсуд Киева (ОАСК) зарегистрировал иск от жителя Николаева, направленный к Кабинету министров и Госказначейству, сообщает UBR.

Он оспаривает отдельные положения "карантинного" постановления правительства, которыми работникам Нацполиции и уполномоченным местной властью лицам предоставляются дополнительные полномочия.

Речь идет о праве проводить выборочную проверку документов, в том числе Covid-сертификатов и ПЦР-тестов, в общественных местах – на улицах, в парках, заведениях общественного питания, развлекательных заведениях, транспорте и прочее. Это касается тех случаев, когда посещение таких мест разрешено только при наличии "ковид"-документов, то есть в условиях "красной" зоны.

Среди других требований истца – взыскать с Государственной казначейской службы за счет бюджетных ассигнований Кабмина 1 млн грн морального вреда в пользу истца.

Отметим, что на данный момент ОАСК еще не принял решения об открытии производства по этому делу.