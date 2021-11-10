Послы ЕС утвердили пятый пакет санкций против Беларуси
Послы Европейского союза сегодня, 10 ноября, утвердили все критерии пятого пакета санкций против Беларуси. Теперь работа над санкционным списком должна ускориться, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.
По словам брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка, лидеры Евросоюза дадут "зеленый свет" новому пакету санкций, скорее всего, 15 ноября. После этого согласованный и утвержденный документ должны опубликовать в официальном журнале ЕС.
"Фактическая публикация, вероятно, состоится чуть позже", - отметил Йозвяк.
Напомним, в новый пакет санкций ЕС могут попасть белорусские чиновники, причастные к организации канала нелегальной миграции через Беларусь в Европу. Не исключено, что под европейские санкции попадут и белорусские организации.
Кроме того, Литва предлагала добавить в новый пакет санкций аэропорты Беларуси, которые принимают рейсы с нелегальными мигрантами.