СНБО утвердил санкции против граждан России и Никарагуа

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил санкции против лиц, связанных с открытием так называемого представительства Никарагуа в оккупированном Крыму, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 10 ноября.

"Следующий вопрос — вопрос применения персональных санкций в отношении тех людей, которые открыли представительство Никарагуа в Крыму. Это восемь физических лиц — четыре гражданина Никарагуа и четыре гражданина Российской Федерации" , — отметил он.

Кроме того, принято решение о санкциях против трех самолетов, которые на сегодня эксплуатируются в США. Секретарь СНБО добавил, что самолет нардепа Виктора Медведчука с первого дня санкций находится в аэропорту и никуда не вылетал.

В ноябре 2020 года российские СМИ сообщили, что в аннексированном Россией Крыму откроется первое иностранное представительство — почетное консульство Никарагуа. Посол Никарагуа в России Альба Торрес прибыла на оккупированный полуостров. При этом должность почетного консула получил участник российской аннексии Крыма Олег Белавенцев, которого в Украине, по данным СМИ, заочно приговорен к 13 годам тюрьмы за участие в аннексии полуострова.