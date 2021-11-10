Данилов прокомментировал заявление Авакова о санкциях СНБО "на хайпе"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов объяснил заявление экс-главы МВД Арсена Авакова о получении членами СНБО информации о компаниях и людях, которых должны были внести в санкционные списки, за 5 минут до начала заседания, сообщает Деловая столица.

По словам Данилова, это объясняется тем, что такая информация — тайна и не может быть получена ранее.

"По вопросу Арсена Борисовича, могу сообщить следующее: действительно, ряд вопросов, которые рассматриваются в режиме "секретно", выдаются непосредственно перед заседанием под подпись. После заседания такие документы сдаются каждым членом СНБО назад. Мы не можем выдавать их заранее, они представляются непосредственно перед заседанием. Каждый член СНБО может с ним ознакомиться, может задавать на заседании Совета нацбезопасности и обороны вопросы, если такие вопросы возникают" , – отметил он.

Данилов добавил, что все члены СНБО голосуют так, как хотят, и голосование является тайным.