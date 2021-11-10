СНБО обсудило действия в связи с ситуацией на границе Беларуси

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в среду рассмотрел вопрос беженцев из стран Ближнего Востока, которые находятся на границе Беларуси с Польшей и Литвой, как приоритетный, сообщает Интерфакс-Украина.

"Алгоритм действий будет адекватным в соответствии с нашим законодательством, сил и средств будет более, чем достаточно. Как раз этот вопрос мы проговаривали", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в среду по итогам заседания СНБО, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По его словам, это был первый вопрос, рассматривавшийся на СНБО в среду.

"У нас произошли предварительные встречи с нашими разведчиками, нашими силовиками. Мы получили информацию. Вчера был доклад сделан президенту и после этого президент принял решение именно сегодня провести заседание, этот вопрос был номер один", - рассказал секретарь СНБО.

На вопрос, будет ли задействованы силы теробороны, Данилов ответил:

"Все, что необходимо, будет задействовано".