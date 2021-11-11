С 12 ноября начнется придорожный техосмотр автомобилей
Полиция начинает использовать мобильные диагностические станции. На данном этапе будут контролировать состояние только коммерческого транспорта, сообщает 24 Канал.
"С 12 ноября патрульные полицейские будут использовать специализированные автомобили — мобильные диагностические станции. Они служат для того, чтобы контролировать соответствие технического состояния транспортных средств, которые подлежат обязательному техническому контролю", – сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Мобильные диагностические станции оборудованы приборами, которые соответствуют государственным стандартам.
С помощью оборудования диагностической станции полицейские смогут:
- проводить замеры параметров света фар транспортных средств;
- измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;
- осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;
- осуществлять замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;
- осуществлять замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств.
- определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;
- проверять другие элементы конструкции транспортных средств.
"Такими станциями уже оснащено каждое подразделение патрульной полиции, в каждой области. Проверка диагностическими станциями пока не касается частного легкового транспорта", – отметил Алексей Белошицкий.
Транспорт, который будет проверяться:
- грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;
- автобусы;
- автомобили такси;
- автомобили, которые перевозят опасный груз;
- отдельные специализированные ТС;
- легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли.