В МИД отреагировали на заявление Беларуси по Крыму

В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на высказывания министра иностранных дел Беларуси о Крыме и считают, что изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений.

"Исходим из того, что официально, как и ранее, Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в его международно признанных границах. Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений", - сказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он выразил надежду на то, что в Минске осознают этот аспект и не будут допускать шагов вопреки нормам международного права.