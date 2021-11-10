Небольшое потепление днем: прогноз погоды на 11 ноября

Во второй половине текущей недели в Украине несколько потеплеет. При этом, ночью по всей территории страны будет все так же наблюдаться мороз до -8°С. Осадков пока также не ожидается – во всех регионах будет сухая и солнечная погода﻿.

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В четверг, 11 ноября, в Хмельницкой, а также во всех северных, большинстве центральных, южных областей и в Крыму ожидается от 4 до 8°С днем и от -7°С на юге до до -1°С в центре ночью. Во всех остальных западных, а также в Житомирской и Одесской областях будет наиболее тепло – около 7-12°С днем и от -5°С на западе до 1°С в Одессе ночью. И холоднее всего будет на востоке страны – там ожидается всего 2-5°С днем и от -8°С до -5°С ночью.

Осадков 11 ноября все так же не ожидается нигде по стране. Во всех регионах обещают сухую и ясную погоду с небольшой облачностью. На востоке, на юге страны и в Крыму ожидается ветер около 4-14 км/час, местами до 18 км/час. В центре и на западе – 11-18 км/час. И наиболее ветрено будет на севере страны – около 14-22 км/час.

В столице Украины, Киеве﻿, 11 ноября ожидается температура воздуха от -1°С до 7°С в течении дня, ветер 14-18 км/час и, возможно, небольшой дождь.