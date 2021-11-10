Баканов рассказал о задержании коменданта "Изоляции"

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов прокомментировал задержания боевика "Палыча", который пытал украинцев в донецком концлагере "Изоляция", сообщает Деловая столица.

Об этом он рассказал на брифинге 10 ноября.

"Главное, что мы смогли найти и задержать это лицо, которое занималось пытками граждан. Поверьте, это лишь верхушка айсберга, но в интересах следствия мы не можем раскрывать детали" , — сказал Баканов.

Главу СБУ также спросили на брифинге по поводу информации о том, что Денис Куликовский ("Палыч") якобы с 2019 года находится в Киеве и заключил соглашение о сотрудничестве с СБУ. Как отметил Баканов, он ничего о подобных сделках не знает.

"Он не мог заключать никаких соглашений с СБУ. Лично со мной никаких сделок не заключал. Если бы сделку заключил, его бы никогда не задержали. Главное, что он задержан и будет привлечен к ответственности. Но мы не можем определенные детали разглашать, чтобы следствие эффективно завершилось" , — подчеркнул он.

9 ноября о задержании Куликовского сообщил бывший узник "Изоляции" — журналист и писатель Станислав Асеев.

В среду, 10 ноября, суд арестовал Куликовского на 2 месяца без права залога.