Ощадбанк продлит действие карт для пенсионеров ОРДЛО

Государственный Ощадбанк (Киев) продлит действие карт для пенсионеров, проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО), сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы планируем продлить действие карт Ощадбанка для пенсионеров, которые проживают в ОРДЛО. На данный момент они действуют до 1 января 2022 года", – представительница украинской делегации в социально-экономической подгруппе в Трехсторонней контактной группе Виктория Страхова в Facebook.

Она добавила, что в свою очередь представитель ОРЛО анонсировал облегчение требованиях для жителей ОРЛО, пересекающих линию на КПВВ "Станица Луганская", в частности отмену ранее введенных ограничений с разрешением на пересечение границы в таком режиме в месяц.

Страхова отметила, что украинская сторона также поднимала вопрос бесперебойной поставки угля для обеспечения теплом и электроэнергией жителей Луганской области и Попаснянского водоканала, который обеспечивает водой жителей по обе стороны линии разграничения.