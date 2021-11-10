Байден и фон дер Ляйен обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Президент США Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили кризисную ситуацию, сложившуюся на белорусско-польской границе, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно информации Bloomberg, Байден разделяет европейскую оценку ситуации на границе Польши с Беларусью.

По мнению президента США и главы Еврокомиссии, Беларуси не удастся дестабилизировать соседей. Также они согласились выступать в поддержку территориальной целостности Украины.

Ситуация на границе двух стран осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.