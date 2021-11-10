У СБУ есть план, как не пустить в Украину нелегалов

Вопрос по беженцам на границе с Беларусью находится на контроле президента Украины, и у украинской стороны есть план, как не допустить нелегалов в нашу страну, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов на брифинге после заседания Совета национальной безопасности и обороны 10 ноября.

"Хочу заверить, что СБУ вместе с другими компетентными органами принимает все необходимые меры для того, чтобы граница была на замке. Все мы должны объединиться и действовать для того, чтобы не произошло всего того, что нам предлагают наши немецкие коллеги" , — сказал Баканов.

Он заверил, что этот вопрос находится у президента на контроле.