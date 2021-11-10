Киевская область вводит COVID-сертификаты на транспорт с 13 ноября

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом, в Киевской области приняли решение ужесточить ограничения на пользование общественным транспортом. Новые правила вступают в силу уже с 13 ноября, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Начиная с 13 ноября, чтобы воспользоваться общественным транспортом в Киевской области, необходимо иметь при себе один из документов:

COVID-сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации;

отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест, что были сделаны не позднее чем за 72 часа до поездки;

справку о выздоровлении от коронавируса; в то же время она должна быть подтверждена в Едином государственном веб-портале электронных услуг с использованием приложения "Дия".

Дата отмены ограничений неизвестна.