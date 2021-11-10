Ткаченко подаст в отставку с поста министра культуры

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко якобы подает в отставку. Решение было принято после того, как Кабмин проголосовал за отделение Госкино от его ведомства, сообщает Украинская правда.

Об этом редакция УП узнала из своих источников. По словам собеседников, отделение было "последней каплей" для министра, поскольку он выступал против.

Источники говорят, что Ткаченко узнал о решении правительства касательно Госкино постфактум, когда находился в командировке в Париже. Отмечается, что с Минкультом ничего не согласовывали в Кабмине.

"Фактически, с подачи ОПУ Кабмин без согласования с Минкультом передал полномочия Госкино по формированию и реализации политики в сфере кино.

Юридически такой орган, как Госкино, не может оставаться в статусе центрального органа исполнительной власти. Теперь Госкино должно стать Министерством кино", – рассказал собеседник "УП. Жизнь".

Источник называет отделение Госкино "последней каплей для Ткаченко", так как ему с февраля не утверждают создание отдельных центральных органов исполнительной власти, таких как Госинспекция и Госслужба охраны культурного наследия, ссылаясь на то, что все это нужно оставить в министерстве.