Новое обращение Зеленского: вакцинация, олигархи, ситуация на границе
Президент Украины Владимир Зеленский впервые за долгое время записал видеообращение. В нем он среди прочего призвал граждан вакцинироваться, сообщает Обозреватель.
Ролик 10 ноября был опубликован в Telegram-канале главы государства. Также президент рассказал о новом заседании Совета нацбезопасности и обороны.
Прежде всего, Зеленский обратил внимание на статистику, по которой 93% госпитализированных украинцев – невакцинированы.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что Россия стягивает свои войска к украинским границам. Он подчеркнул, что украинская армия готова дать отпор.
"Наши западные партнеры предоставили информацию об активном перемещении войск России вдоль украинских границ и увеличении их концентрации. Мы благодарны партнерам за эту информацию. Это доказательство поддержки Украины, заинтересованности и осведомленности наших партнеров о ситуации на Донбассе", - заявил он.
Он отметил, что давление России уже не действует на Украину.
"Психологическое давление России на нас давно не действует. Наша разведка владеет полной информацией, а наша армия готова дать отпор любому, когда-либо и где угодно. Ваша паника точно не поможет ей, но может помочь противнику и стать элементом информационной войны и нанести вред стране", - добавил Зеленский.
Президент Украины призвал олигархические структуры не делать заявлений о дефиците энергоносителей в стране и выразил уверенность в действенности закона о деолигархизации.
"Каждый год осенью и зимой некоторые олигархические структуры начинают игру под названием "искусственный дефицит". Суть проста: разгоняются новости о недостатке угля, газа и спрос растет, цена увеличивается, платим мы с вами. Я уверен, что в этом году эту игру лучше не начинать. Ибо кроме вашего "искусственного дефицита" вполне реальный наш дефицит – дефицит терпения. А когда у государства заканчивается ангельское терпение, у кого-то начинается адский период. Это можно проверить. А можно просто – помочь своему государству. Показать, что крупный бизнес имеет не только большие активы, но и огромное сознание и ответственность. И именно поэтому он и велик", - сказал Зеленский