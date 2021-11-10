Новое обращение Зеленского: вакцинация, олигархи, ситуация на границе

Президент Украины Владимир Зеленский впервые за долгое время записал видеообращение. В нем он среди прочего призвал граждан вакцинироваться, сообщает Обозреватель.

Ролик 10 ноября был опубликован в Telegram-канале главы государства. Также президент рассказал о новом заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Прежде всего, Зеленский обратил внимание на статистику, по которой 93% госпитализированных украинцев – невакцинированы.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что Россия стягивает свои войска к украинским границам. Он подчеркнул, что украинская армия готова дать отпор.

"Наши западные партнеры предоставили информацию об активном перемещении войск России вдоль украинских границ и увеличении их концентрации. Мы благодарны партнерам за эту информацию. Это доказательство поддержки Украины, заинтересованности и осведомленности наших партнеров о ситуации на Донбассе", - заявил он.

Он отметил, что давление России уже не действует на Украину.

"Психологическое давление России на нас давно не действует. Наша разведка владеет полной информацией, а наша армия готова дать отпор любому, когда-либо и где угодно. Ваша паника точно не поможет ей, но может помочь противнику и стать элементом информационной войны и нанести вред стране", - добавил Зеленский .

Президент Украины призвал олигархические структуры не делать заявлений о дефиците энергоносителей в стране и выразил уверенность в действенности закона о деолигархизации.