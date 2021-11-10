В Ивано-Франковске от COVID-19 умерла роженица

В Ивано-Франковске от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 35-летняя воспитательница София Студент, которая заразилась во время беременности. Врачам пришлось делать кесарево сечение, чтобы спасти ребенка, сообщает Обозреватель.

Женщина около двух недель находилась на кислороде, однако побороть болезнь не смогла.

Кесарево сечение Студент сделали на 30-й недели беременности. Девочка, которая родилась весом 1 350 гр. сейчас в тяжелом, но стабильном состоянии.

По словам директора областного перинатального центра Юрия Павлушинского, состояние ребенка соответствует развитию плода.

Он также обратил внимание на данные по миру и Украине, которые свидетельствуют о высоком риске беременных заразиться коронавирусом, которые выше всего на последних неделях беременности.